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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1981 года J "Лессинг" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1981 года J "Лессинг" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1981 года J "Лессинг" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,500,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1981
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1981 года "Лессинг" со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2101 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 160 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (2)
  • Frühwald (2)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (4)
  • WDA - MiM (1)
Германия 5 марок 1981 J "Лессинг" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 5 марок 1981 J "Лессинг" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Германия 5 марок 1981 J "Лессинг" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Германия 5 марок 1981 J "Лессинг" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1981 J "Лессинг" на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1981 J "Лессинг" на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1981 J "Лессинг" на аукционе Russiancoin - December 23, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 23 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1981 J "Лессинг" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1981 J "Лессинг" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1981 J "Лессинг" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1981 J "Лессинг" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1981 "Лессинг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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