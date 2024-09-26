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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1979 года G "Отто Ган". Серебро (Германия, ФРГ)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 5 марок 1979 года G "Отто Ган" Серебро - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1979 года G "Отто Ган" Серебро - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1979
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1979 года "Отто Ган" со знаком G. Серебро. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3144 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Möller (1)
  • Sonntag (1)
Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
17131 $
Цена в валюте аукциона 16000 EUR
Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
10468 $
Цена в валюте аукциона 9600 EUR
Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 марок 1979 G "Отто Ган" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1979 "Отто Ган" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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