Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1979 года G "Отто Ган". Серебро (Германия, ФРГ)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1979
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1979 года "Отто Ган" со знаком G. Серебро. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3144 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
10468 $
Цена в валюте аукциона 9600 EUR
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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