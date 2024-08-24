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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1968 года J "Райффайзен" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1968 года J "Райффайзен" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1968 года J "Райффайзен" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,942,500
  • Тираж PROOF 140,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1968
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Райффайзен" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2686 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 370 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Frühwald (2)
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  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (6)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • NUMMUS Olomouc (2)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (4)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (1)
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Александр - November 16, 2022
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64
Цена
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Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS67 ННР
Цена
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе RedSquare - May 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1968 J "Райффайзен" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1968 "Райффайзен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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