Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1968 года J "Райффайзен" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,942,500
- Тираж PROOF 140,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1968
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1968 года "Райффайзен" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2686 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 370 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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