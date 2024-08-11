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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1964 года J "Фихте". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 5 марок 1964 года J "Фихте" Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1964 года J "Фихте" Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1964
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1964 года "Фихте" со знаком J. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2776 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
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  • Teutoburger (4)
Германия 5 марок 1964 J "Фихте" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
3640 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Германия 5 марок 1964 J "Фихте" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
747 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Германия 5 марок 1964 J "Фихте" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1964 J "Фихте" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1964 J "Фихте" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1964 J "Фихте" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1964 J "Фихте" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1964 "Фихте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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