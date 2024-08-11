Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1964 года J "Фихте". Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1964 года "Фихте" со знаком J. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2776 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
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