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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1986 года D "Гейдельбергский университет" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1986 года D "Гейдельбергский университет" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1986 года D "Гейдельбергский университет" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1986
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Гейдельбергский университет" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1050 проданному на аукционе Russiancoin за 360 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Darabanth (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 5 марок 1986 D "Гейдельбергский университет" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 5 марок 1986 D "Гейдельбергский университет" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
1400 Ft
Цена в валюте аукциона 1400 HUF
Германия 5 марок 1986 D "Гейдельбергский университет" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1986 "Гейдельбергский университет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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