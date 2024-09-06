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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1986 года F "Фридрих II Великий". Тонкий кружок (Германия, ФРГ)

Разновидность: Тонкий кружок

Аверс монеты - 5 марок 1986 года F "Фридрих II Великий" Тонкий кружок - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1986 года F "Фридрих II Великий" Тонкий кружок - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,26 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1986
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Фридрих II Великий" со знаком F. Тонкий кружок. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1919 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 100 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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Германия 5 марок 1986 F "Фридрих II Великий" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1986 "Фридрих II Великий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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