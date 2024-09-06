Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1986 года F "Фридрих II Великий". Тонкий кружок (Германия, ФРГ)
Разновидность: Тонкий кружок
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1986 года "Фридрих II Великий" со знаком F. Тонкий кружок. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1919 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 100 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
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