Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1955 года G "Маркграф Баденский". Латунь. Покрыта бронзой (Германия, ФРГ)
Разновидность: Латунь. Покрыта бронзой
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1955 года "Маркграф Баденский" со знаком G. Латунь. Покрыта бронзой. Это латунная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.
Сохранность
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Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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