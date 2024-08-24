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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1955 года G "Маркграф Баденский". Латунь. Покрыта бронзой (Германия, ФРГ)

Разновидность: Латунь. Покрыта бронзой

Аверс монеты - 5 марок 1955 года G "Маркграф Баденский" Латунь Покрыта бронзой - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1955 года G "Маркграф Баденский" Латунь Покрыта бронзой - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 19,76 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1955
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1955 года "Маркграф Баденский" со знаком G. Латунь. Покрыта бронзой. Это латунная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Sonntag (3)
Германия 5 марок 1955 G "Маркграф Баденский" на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
688 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 5 марок 1955 G "Маркграф Баденский" на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Германия 5 марок 1955 G "Маркграф Баденский" на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1955 G "Маркграф Баденский" на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 марок 1955 G "Маркграф Баденский" на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 марок 1955 G "Маркграф Баденский" на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1955 "Маркграф Баденский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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