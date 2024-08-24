Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1954 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,460,000
- Тираж PROOF 16
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1954
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1954 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 10316 проданному на аукционе Rhenumis за 3150 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 11 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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