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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1954 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1954 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1954 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,460,000
  • Тираж PROOF 16

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1954
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1954 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 10316 проданному на аукционе Rhenumis за 3150 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1954 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1954 G на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
427 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 1 марка 1954 G на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1954 G на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 1 марка 1954 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1954 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1954 G на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Германия 1 марка 1954 G на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1954 G на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1954 G на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1954 G на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1954 G на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1954 G на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1954 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1954 G на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1954 G на аукционе Numismática Leilões - August 11, 2020
Продавец Numismática Leilões
Дата 11 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1954 G на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1954 G на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1954 G на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Германия 1 марка 1954 G на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Германия 1 марка 1954 G на аукционе Numismática Leilões - May 28, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Германия 1 марка 1954 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS65 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1954 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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