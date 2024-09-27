Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1960 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,900,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1960
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1960 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5896 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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