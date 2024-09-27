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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1960 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1960 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1960 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,900,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1960
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1960 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5896 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1960 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 марка 1960 D на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 1 марка 1960 D на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1960 D на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1960 D на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1960 D на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1960 D на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1960 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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