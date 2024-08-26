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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 45,000,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1944 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 31 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 35 CHF
Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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