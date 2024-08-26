Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 45,000,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1949
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1944 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 31 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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