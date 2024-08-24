Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5575 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
1897 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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