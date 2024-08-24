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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 105,525,000
  • Тираж PROOF 250

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5575 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 4 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
521 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Германия 5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
1897 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Германия 5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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