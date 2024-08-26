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Монеты Германии 1956 года
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Для обращения
Монеты для обращения (ГДР)
1 марка 1956 A
Средняя цена
160 $
Продажи
0
4
Монеты для обращения (ФРГ)
5 марок 1956 D
Средняя цена
130 $
Продажи
1
33
5 марок 1956 F
Средняя цена
150 $
Продажи
0
31
5 марок 1956 G
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 марок 1956 J
Средняя цена
160 $
Продажи
1
27
5 марок 1951-1974
Смещение штемпеля
Средняя цена
650 $
Продажи
0
24
5 марок 1951-1974
Поворот штемпеля
Средняя цена
170 $
Продажи
0
9
5 марок 1951-1974
Двойная надпись на гурте
Средняя цена
750 $
Продажи
0
4
5 марок 1951-1974
Гурт гладкий
Средняя цена
440 $
Продажи
1
57
1 марка 1956 D
Средняя цена
60 $
Продажи
0
15
1 марка 1956 F
Средняя цена
40 $
Продажи
0
18
1 марка 1956 G
Средняя цена
80 $
Продажи
0
19
1 марка 1956 J
Средняя цена
75 $
Продажи
0
17
1 марка 1950-2001
Смещение штемпеля
Средняя цена
600 $
Продажи
0
39
1 марка 1950-2001
Поворот штемпеля
Средняя цена
110 $
Продажи
0
1
1 марка 1950-2001
Двойная надпись на гурте
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 марка 1950-2001
Гурт гладкий
Средняя цена
730 $
Продажи
0
19
1 марка 1950-2001
Малый вес
Средняя цена
190 $
Продажи
0
14
1 марка 1950-2001
Большой диаметр
Средняя цена
110 $
Продажи
0
1
50 пфеннигов 1949-2001
Смещение штемпеля
Средняя цена
140 $
Продажи
0
19
50 пфеннигов 1949-2001
Поворот штемпеля
Средняя цена
140 $
Продажи
0
10
50 пфеннигов 1949-2001
На кружке 5 пфеннигов
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
5
50 пфеннигов 1949-2001
2 пфеннига круглый
Средняя цена
730 $
Продажи
0
2
50 пфеннигов 1949-2001
На кружке 1 пфеннига
Средняя цена
—
Продажи
0
0
50 пфеннигов 1949-2001
Малый вес
Средняя цена
130 $
Продажи
0
4
50 пфеннигов 1949-2001
Магнитная
Средняя цена
380 $
Продажи
0
6
10 пфеннигов 1950-2001
Смещение штемпеля
Средняя цена
140 $
Продажи
0
15
10 пфеннигов 1950-2001
Гурт гладкий
Средняя цена
360 $
Продажи
0
3
10 пфеннигов 1950-2001
Поворот штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 пфеннигов 1950-2001
Покрытие только с одной стороны
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 пфеннигов 1950-2001
Односторонний оттиск
Средняя цена
240 $
Продажи
0
8
10 пфеннигов 1950-2001
Малый вес
Средняя цена
90 $
Продажи
0
11
5 пфеннигов 1950-2001
Смещение штемпеля
Средняя цена
100 $
Продажи
0
12
5 пфеннигов 1950-2001
Поворот штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пфеннига 1950-1969
Смещение штемпеля
Средняя цена
100 $
Продажи
0
3
2 пфеннига 1950-1969
Магнитная
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
19
1 пфенниг 1950-1971
Смещение штемпеля
Средняя цена
110 $
Продажи
0
16
1 пфенниг 1950-1971
Поворот штемпеля
Средняя цена
190 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1950-1971
Без покрытия
Средняя цена
30 $
Продажи
0
2
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Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
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