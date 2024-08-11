Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1956 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,068,000
- Тираж PROOF 78
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1956
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1956 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21219 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1100 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 812 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 14 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 25 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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