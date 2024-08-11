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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1956 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1956 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1956 года J - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,068,000
  • Тираж PROOF 78

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1956
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1956 года со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 21219 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 1100 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1956 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 812 EUR
Германия 5 марок 1956 J на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 марок 1956 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1956 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PF64 PCGS
Цена
Германия 5 марок 1956 J на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1956 J на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1956 J на аукционе Felzmann - September 7, 2020
Продавец Felzmann
Дата 7 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1956 J на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1956 J на аукционе Felzmann - September 23, 2019
Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1956 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1956 J на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1956 J на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1956 J на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1956 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1956 J на аукционе Felzmann - December 14, 2016
Продавец Felzmann
Дата 14 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1956 J на аукционе Münzen & Medaillen - November 25, 2016
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 25 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1956 J на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1956 J на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1956 J на аукционе Emporium Hamburg - May 2, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1956 J на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1956 J на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1956 J на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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