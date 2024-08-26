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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1956 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1956 года G - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1956 года G - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,477,000
  • Тираж PROOF 18

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1956
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1956 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3157 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 1550 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1956 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 марка 1956 G на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 марка 1956 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1956 G на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1956 G на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1956 G на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1956 G на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1956 G на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1956 G на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1956 G на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1956 G на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1956 G на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1956 G на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1956 G на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1956 G на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1956 G на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1956 G на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1956 G на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1956 G на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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