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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1956 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1956 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1956 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 1

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1956
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1956 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (1)
Германия 5 марок 1956 G на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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