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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1956 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1956 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1956 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,040,000
  • Тираж PROOF 50

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1956
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1956 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5222 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1500 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1956 D на аукционе Via - May 28, 2024
Продавец Via
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1956 D на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 5 марок 1956 D на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1956 D на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Германия 5 марок 1956 D на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 марок 1956 D на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1956 D на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1956 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1956 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1956 D на аукционе Felzmann - September 7, 2020
Продавец Felzmann
Дата 7 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1956 D на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1956 D на аукционе Felzmann - September 23, 2019
Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1956 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1956 D на аукционе Felzmann - November 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1956 D на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1956 D на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1956 D на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1956 D на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1956 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1956 D на аукционе Felzmann - February 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1956 D на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Германия 5 марок 1956 D на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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