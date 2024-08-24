Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1956 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,040,000
- Тираж PROOF 50
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1956
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1956 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5222 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1500 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 8 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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