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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1956 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 1 марка 1956 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 1 марка 1956 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 112,108,235

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 1 марка
  • Год 1956
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1956 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9229 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 4 октября 2022.

Сохранность
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  • Russiancoin (3)
Германия 1 марка 1956 A на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 1 марка 1956 A на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1956 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1956 A на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR

Где продать?

Для продажи 1 марка 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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