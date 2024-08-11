Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1956 года A (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 112,108,235
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 1 марка
- Год 1956
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1956 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 9229 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 4 октября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Russiancoin (3)
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Где продать?
Для продажи 1 марка 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск