Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1956 года J (Германия, ФРГ)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,083,000
- Тираж PROOF 33
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1956
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1956 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2576 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 10 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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