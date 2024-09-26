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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1956 года J (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1956 года J - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1956 года J - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,083,000
  • Тираж PROOF 33

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1956
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1956 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2576 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 1 марка 1956 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1956 J на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1956 J на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 1 марка 1956 J на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1956 J на аукционе Roschberg Mynthandel AS - May 27, 2023
Продавец Roschberg Mynthandel AS
Дата 27 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 1 марка 1956 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1956 J на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 1 марка 1956 J на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1956 J на аукционе Gorny & Mosch - April 21, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1956 J на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1956 J на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1956 J на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1956 J на аукционе Gärtner - February 10, 2017
Продавец Gärtner
Дата 10 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1956 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1956 J на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1956 J на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1956 J на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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