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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1956 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1956 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1956 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,700,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1956
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1956 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2575 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 330 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1956 F на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1 марка 1956 F на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 1 марка 1956 F на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1956 F на аукционе Tauler & Fau - December 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1956 F на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 марка 1956 F на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1956 F на аукционе London Coins - March 17, 2018
Продавец London Coins
Дата 17 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1956 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1956 F на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1956 F на аукционе Stack's - August 13, 2014
Германия 1 марка 1956 F на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1956 F на аукционе Stack's - January 14, 2014
Германия 1 марка 1956 F на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1956 F на аукционе Heritage - April 3, 2012
Германия 1 марка 1956 F на аукционе Heritage - April 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 апреля 2012
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1956 F на аукционе Heritage - March 8, 2011
Германия 1 марка 1956 F на аукционе Heritage - March 8, 2011
Продавец Heritage
Дата 8 марта 2011
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1956 F на аукционе Heritage - June 2, 2008
Германия 1 марка 1956 F на аукционе Heritage - June 2, 2008
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2008
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1956 F на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1956 F на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1956 F на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1956 F на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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