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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1956 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1956 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1956 года F - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,200,000
  • Тираж PROOF 23

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1956
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1956 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2397 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Германия 5 марок 1956 F на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Германия 5 марок 1956 F на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Германия 5 марок 1956 F на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1956 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1956 F на аукционе Felzmann - September 23, 2019
Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Heritage - September 21, 2017
Германия 5 марок 1956 F на аукционе Heritage - September 21, 2017
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1956 F на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1956 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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