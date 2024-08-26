Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1956 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,200,000
- Тираж PROOF 23
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1956
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1956 года со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2397 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 2000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (4)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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