Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1956 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,740,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1956
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1956 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 10325 проданному на аукционе Rhenumis за 1200 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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