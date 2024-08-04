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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1956 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1956 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1956 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,740,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1956
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1956 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 10325 проданному на аукционе Rhenumis за 1200 EUR. Торги состоялись 9 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (2)
  • Stack's (1)
  • WAG (1)
Германия 1 марка 1956 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1956 D на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
1284 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Германия 1 марка 1956 D на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1956 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1 марка 1956 D на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 1 марка 1956 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1956 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1956 D на аукционе Stack's - June 23, 2021
Германия 1 марка 1956 D на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1956 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1956 D на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1956 D на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1956 D на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1956 D на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1956 D на аукционе Heritage - June 1, 2007
Германия 1 марка 1956 D на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1956 D на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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