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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1975 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1975 года D - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1975 года D - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 65,706,115
  • Тираж PROOF 43,120

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1975
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года со знаком D. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 85001 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 55 EUR. Торги состоялись 31 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (4)
Германия 5 марок 1975 D на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Германия 5 марок 1975 D на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1975 D на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1975 D на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1975 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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