Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1975 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 65,706,115
- Тираж PROOF 43,120
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1975
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1975 года со знаком D. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 85001 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 55 EUR. Торги состоялись 31 мая 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (4)
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Где продать?
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