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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1957 года D (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1957 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1957 года D - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,340,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1957
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1957 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2399 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 950 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
987 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Германия 5 марок 1957 D на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 5 марок 1957 D на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе Karamitsos - October 22, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Германия 5 марок 1957 D на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1957 D на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1957 D на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1957 D на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1957 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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