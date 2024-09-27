Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1957 года D (Германия, ФРГ)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,340,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1957
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1957 года со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2399 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 950 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (12)
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
987 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 22 октября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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