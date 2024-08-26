Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949 года D "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,000,000
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1949
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2540 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 470 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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