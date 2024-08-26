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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949 года D "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 50 пфеннигов 1949 года D "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 50 пфеннигов 1949 года D "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,000,000
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком D. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 2540 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 470 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF67 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - April 21, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949 D "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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