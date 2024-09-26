Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1965 года G (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 5 марок 1965 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1965 года G - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 11,2 гр
  • Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,335,500
  • Тираж PROOF 8,233

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1965
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1965 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1501 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 280 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (3)
  • Katz (1)
  • Künker (5)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • WAG (2)
Германия 5 марок 1965 G на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 марок 1965 G на аукционе Heritage - May 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 38 USD
Германия 5 марок 1965 G на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1965 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1965 G на аукционе Heritage - December 1, 2022
Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1965 G на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1965 G на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1965 G на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1965 G на аукционе Numismática Leilões - December 17, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 17 декабря 2019
Сохранность PF64 GENI
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1965 G на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1965 G на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1965 G на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1965 G на аукционе Heritage - August 2, 2012
Германия 5 марок 1965 G на аукционе Heritage - August 2, 2012
Продавец Heritage
Дата 2 августа 2012
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1965 G на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1965 G на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 марок 1965 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет ФРГ Монеты Германии 1965 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск