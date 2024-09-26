Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1965 года G (Германия, ФРГ)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 11,2 гр
- Чистого серебра (0,2251 oz) 7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,335,500
- Тираж PROOF 8,233
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1965
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1965 года со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1501 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 280 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 мая 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 38 USD
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 17 декабря 2019
Сохранность PF64 GENI
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 августа 2012
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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