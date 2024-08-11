Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1966 года F (Германия, ФРГ)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,519,286
- Тираж PROOF 450
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1966
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1966 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3369 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.
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