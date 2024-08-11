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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1966 года F (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 1 марка 1966 года F - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1966 года F - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,519,286
  • Тираж PROOF 450

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1966
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1966 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3369 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
Германия 1 марка 1966 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 марка 1966 F на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1966 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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