Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Сталь
- Вес 4 гр
- Диаметр 21,5 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 110,100,000
- Тираж PROOF 250
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1949
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1179 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 1500 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Где продать?
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