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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1949 года F "Bank deutscher Länder" - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Сталь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 110,100,000
  • Тираж PROOF 250

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1949
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1949 года "Bank deutscher Länder" со знаком F. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1179 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 1500 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • NUMMUS Olomouc (2)
  • WAG (2)
Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2022
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе HIRSCH - May 4, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1949 F "Bank deutscher Länder" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1949 "Bank deutscher Länder" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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