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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1998 года D "Вестфальский мир" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1998 года D "Вестфальский мир" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1998 года D "Вестфальский мир" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1998
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Вестфальский мир" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 373389 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65 PLN. Торги состоялись 10 августа 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (2)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 48 PLN
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Германия 10 марок 1998 D "Вестфальский мир" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1998 D "Вестфальский мир" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1998 "Вестфальский мир" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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