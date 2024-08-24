Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1998 года D "Вестфальский мир" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 200,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1998
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Вестфальский мир" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 373389 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65 PLN. Торги состоялись 10 августа 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (2)
- WCN (2)
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 марок 1998 "Вестфальский мир" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск