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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 2001 года J "Конституционный суд" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 2001 года J "Конституционный суд" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 2001 года J "Конституционный суд" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 153,260

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 2001
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Конституционный суд" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 352 проданному на аукционе Holmasto за 80 EUR. Торги состоялись 27 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • WCN (2)
Германия 10 марок 2001 J "Конституционный суд" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 44 PLN
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Где купить?
Германия 10 марок 2001 J "Конституционный суд" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 2001 "Конституционный суд" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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