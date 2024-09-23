Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1999 года F "Гёте" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,000
- Тираж PROOF 162,300
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1999
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1999 года "Гёте" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 956 проданному на аукционе Ibrahim's Collectibles за 13 EUR. Торги состоялись 29 мая 2021.
Сохранность
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- CoinsNB (1)
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- Ibrahim's Collectibles (1)
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- Russiancoin (4)
- WCN (2)
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 30 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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