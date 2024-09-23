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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1999 года F "Гёте" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1999 года F "Гёте" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1999 года F "Гёте" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000
  • Тираж PROOF 162,300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1999
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1999 года "Гёте" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 956 проданному на аукционе Ibrahim's Collectibles за 13 EUR. Торги состоялись 29 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Frühwald (2)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (4)
  • WCN (2)
Германия 10 марок 1999 F "Гёте" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 42 PLN
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1999 F "Гёте" на аукционе CoinsNB - November 26, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 26 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1999 F "Гёте" на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 30, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 30 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1999 F "Гёте" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1999 F "Гёте" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1999 F "Гёте" на аукционе Russiancoin - February 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1999 F "Гёте" на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1999 F "Гёте" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1999 F "Гёте" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1999 "Гёте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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