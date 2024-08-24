Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1990 года F "Фридрих I Барбаросса" (Германия, ФРГ)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,450,000
- Тираж PROOF 400,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1990
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1990 года "Фридрих I Барбаросса" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Holmasto за 60 EUR. Торги состоялись 7 октября 2023.
Сохранность
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- Денга1700 (1)
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 880 RUB
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1990 "Фридрих I Барбаросса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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