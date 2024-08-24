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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1990 года F "Фридрих I Барбаросса" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1990 года F "Фридрих I Барбаросса" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1990 года F "Фридрих I Барбаросса" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,450,000
  • Тираж PROOF 400,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1990
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1990 года "Фридрих I Барбаросса" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Holmasto за 60 EUR. Торги состоялись 7 октября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (2)
  • Karamitsos (1)
  • Niemczyk (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (6)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Wójcicki (10)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (1)
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 880 RUB
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Niemczyk - March 21, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 21 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 F "Фридрих I Барбаросса" на аукционе Karamitsos - June 13, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1990 "Фридрих I Барбаросса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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