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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 2000 года D "День Немецкого единства" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 2000 года D "День Немецкого единства" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 2000 года D "День Немецкого единства" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000
  • Тираж PROOF 165,260

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 2000
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "День Немецкого единства" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 373439 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65 PLN. Торги состоялись 10 августа 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (1)
  • Coins Numismatic Barcelona (1)
  • CoinsNB (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (3)
  • WCN (2)
Германия 10 марок 2000 D "День Немецкого единства" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 D "День Немецкого единства" на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 D "День Немецкого единства" на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 2000 D "День Немецкого единства" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 D "День Немецкого единства" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 2000 D "День Немецкого единства" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 D "День Немецкого единства" на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 2000 "День Немецкого единства" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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