Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1997 года F "Меланхтон" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 150,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1997
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1997 года "Меланхтон" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1478 проданному на аукционе RedSquare Auction (Красная Площадь) за 1000 RUB. Торги состоялись 30 декабря 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- RedSquare (3)
Где продать?
Для продажи 10 марок 1997 "Меланхтон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск