Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1987 года J "750 лет Берлину". Надчеканка. Папский визит в Кельн (Германия, ФРГ)
Разновидность: Надчеканка. Папский визит в Кельн
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1987 года "750 лет Берлину" со знаком J. Надчеканка. Папский визит в Кельн. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5392 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2018.
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