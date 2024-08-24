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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1987 года J "750 лет Берлину". Надчеканка. Папский визит в Кельн (Германия, ФРГ)

Разновидность: Надчеканка. Папский визит в Кельн

Аверс монеты - 10 марок 1987 года J "750 лет Берлину" Надчеканка Папский визит в Кельн - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1987 года J "750 лет Берлину" Надчеканка Папский визит в Кельн - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1987
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1987 года "750 лет Берлину" со знаком J. Надчеканка. Папский визит в Кельн. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5392 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (3)
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1987 J "750 лет Берлину" на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность PROOF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR

Где продать?

Для продажи 10 марок 1987 "750 лет Берлину" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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