10 марок 1987 года J "750 лет Берлину". Надчеканка. Папский визит в Кельн (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1987 года "750 лет Берлину" со знаком J. Надчеканка. Папский визит в Кельн. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 5392 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1100 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2018.

Сохранность PROOF (3)