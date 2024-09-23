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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1987 года G "Римские соглашения" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1987 года G "Римские соглашения" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1987 года G "Римские соглашения" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1987
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1987 года "Римские соглашения" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3321 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1000 PLN. Торги состоялись 19 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 180 CZK
Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе MUNZE - September 16, 2022
Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS67 CGC
Цена
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Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1987 G "Римские соглашения" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1987 "Римские соглашения" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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