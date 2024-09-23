Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1987 года G "Римские соглашения" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
- Тираж PROOF 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1987
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1987 года "Римские соглашения" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3321 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1000 PLN. Торги состоялись 19 марта 2023.
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец MUNZE
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS67 CGC
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
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