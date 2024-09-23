Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1995 года F "Генрих Лев" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,500,000
- Тираж PROOF 400,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1995
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1995 года "Генрих Лев" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4019 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 850 EUR. Торги состоялись 5 февраля 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Al Sur del Mundo (1)
- CoinsNB (1)
- Darabanth (2)
- Frühwald (2)
- Ibrahim's Collectibles (1)
- Katz (1)
- RedSquare (2)
- Russiancoin (1)
- Wójcicki (5)
- Империя (2)
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 марок 1995 "Генрих Лев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск