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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1995 года F "Генрих Лев" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1995 года F "Генрих Лев" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1995 года F "Генрих Лев" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,500,000
  • Тираж PROOF 400,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1995
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1995 года "Генрих Лев" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4019 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 850 EUR. Торги состоялись 5 февраля 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Al Sur del Mundo (1)
  • CoinsNB (1)
  • Darabanth (2)
  • Frühwald (2)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Katz (1)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (1)
  • Wójcicki (5)
  • Империя (2)
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Al Sur del Mundo - June 7, 2024
Продавец Al Sur del Mundo
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 USD
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
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Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1995 F "Генрих Лев" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1995 "Генрих Лев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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