10 марок 1998 года A "Социальные учреждения Франке" (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Социальные учреждения Франке" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373403 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 27 июля 2023.

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