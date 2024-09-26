Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1998 года A "Социальные учреждения Франке" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,500,000
- Тираж PROOF 200,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1998
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Социальные учреждения Франке" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373403 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 27 июля 2023.
Сохранность
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- BAC (5)
- CoinsNB (1)
- Katz (1)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Russiancoin (3)
- WCN (3)
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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