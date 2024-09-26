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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1998 года A "Социальные учреждения Франке" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1998 года A "Социальные учреждения Франке" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1998 года A "Социальные учреждения Франке" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,500,000
  • Тираж PROOF 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1998
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Социальные учреждения Франке" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373403 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 70 PLN. Торги состоялись 27 июля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (5)
  • CoinsNB (1)
  • Katz (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Russiancoin (3)
  • WCN (3)
Германия 10 марок 1998 A "Социальные учреждения Франке" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 1998 A "Социальные учреждения Франке" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1998 A "Социальные учреждения Франке" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 10 марок 1998 A "Социальные учреждения Франке" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1998 A "Социальные учреждения Франке" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1998 A "Социальные учреждения Франке" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1998 A "Социальные учреждения Франке" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1998 A "Социальные учреждения Франке" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1998 A "Социальные учреждения Франке" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1998 A "Социальные учреждения Франке" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1998 A "Социальные учреждения Франке" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1998 A "Социальные учреждения Франке" на аукционе Russiancoin - August 3, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1998 "Социальные учреждения Франке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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