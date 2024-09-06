10 марок 2000 года A "Бах" (Германия, ФРГ)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "Бах" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373433 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 75 PLN. Торги состоялись 27 июля 2023.

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