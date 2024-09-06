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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 2000 года A "Бах" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 2000 года A "Бах" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 2000 года A "Бах" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 165,260

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 2000
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "Бах" со знаком A. Это серебряная монета периода ФРГ отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373433 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 75 PLN. Торги состоялись 27 июля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 2000 "Бах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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