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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1988 года F "Карла Цейс" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1988 года F "Карла Цейс" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1988 года F "Карла Цейс" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000
  • Тираж PROOF 350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1988
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1988 года "Карла Цейс" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 525 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Darabanth (3)
  • Frühwald (2)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Russiancoin (7)
  • Wójcicki (1)
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 200 CZK
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1988 F "Карла Цейс" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1988 "Карла Цейс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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