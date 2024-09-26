Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1988 года F "Карла Цейс" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
- Тираж PROOF 350,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1988
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1988 года "Карла Цейс" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 846 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 525 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2018.
Сохранность
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- Cayón (1)
- Darabanth (3)
- Frühwald (2)
- NUMMUS Olomouc (1)
- Russiancoin (7)
- Wójcicki (1)
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 200 CZK
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1988 "Карла Цейс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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