Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 2001 года J "Альберт Лорцинг" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,500,000
- Тираж PROOF 165,260
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 2001
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Альберт Лорцинг" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 972 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 55 EUR. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
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- WCN (2)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
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