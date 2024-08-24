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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 2001 года J "Альберт Лорцинг" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 2001 года J "Альберт Лорцинг" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 2001 года J "Альберт Лорцинг" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,500,000
  • Тираж PROOF 165,260

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 2001
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2001 года "Альберт Лорцинг" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 972 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 55 EUR. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (1)
  • HERVERA (1)
  • Russiancoin (2)
  • Soler y Llach (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 46 PLN
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Германия 10 марок 2001 J "Альберт Лорцинг" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2001 J "Альберт Лорцинг" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 2001 J "Альберт Лорцинг" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2001 J "Альберт Лорцинг" на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 2001 J "Альберт Лорцинг" на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 2001 "Альберт Лорцинг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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