Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 2000 года J "Бах" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 165,260
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 2000
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "Бах" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 373437 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 55 PLN. Торги состоялись 21 сентября 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
Где продать?
Для продажи 10 марок 2000 "Бах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск