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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1998 года F "Немецкая марка" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1998 года F "Немецкая марка" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1998 года F "Немецкая марка" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,525,000
  • Тираж PROOF 195,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1998
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Немецкая марка" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе Russiancoin за 1200 RUB. Торги состоялись 16 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • BAC (1)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (3)
  • Stare Monety (3)
  • WCN (2)
  • Wójcicki (1)
Германия 10 марок 1998 F "Немецкая марка" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 10 марок 1998 F "Немецкая марка" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Германия 10 марок 1998 F "Немецкая марка" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 10 марок 1998 F "Немецкая марка" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 35 PLN
Германия 10 марок 1998 F "Немецкая марка" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 10 марок 1998 F "Немецкая марка" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1998 F "Немецкая марка" на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1998 F "Немецкая марка" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1998 F "Немецкая марка" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1998 F "Немецкая марка" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 марок 1998 F "Немецкая марка" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1998 F "Немецкая марка" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1998 F "Немецкая марка" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1998 F "Немецкая марка" на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1998 "Немецкая марка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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