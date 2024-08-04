Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1998 года F "Немецкая марка" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,525,000
- Тираж PROOF 195,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1998
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Немецкая марка" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе Russiancoin за 1200 RUB. Торги состоялись 16 марта 2023.
Сохранность
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- WCN (2)
- Wójcicki (1)
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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