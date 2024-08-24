Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1992 года G "Кете Кольвиц" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
- Тираж PROOF 450,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1992
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1992 года "Кете Кольвиц" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3207 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 24 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (1)
- Wójcicki (1)
- Александр (2)
- Империя (1)
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1992 "Кете Кольвиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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