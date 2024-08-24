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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1992 года G "Кете Кольвиц" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1992 года G "Кете Кольвиц" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1992 года G "Кете Кольвиц" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000
  • Тираж PROOF 450,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1992
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1992 года "Кете Кольвиц" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3207 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 24 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • BAC (2)
  • Darabanth (2)
  • Frühwald (2)
  • Karamitsos (1)
  • NUMMUS Olomouc (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rare Coins (1)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (11)
  • Teutoburger (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (2)
  • Империя (1)
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1992 G "Кете Кольвиц" на аукционе Karamitsos - June 13, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1992 "Кете Кольвиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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