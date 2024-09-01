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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1999 года F "Основной закон" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1999 года F "Основной закон" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1999 года F "Основной закон" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 162,300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1999
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1999 года "Основной закон" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1080 проданному на аукционе Russiancoin за 750 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • WCN (2)
  • Империя (1)
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 44 PLN
Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Германия 10 марок 1999 F "Основной закон" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1999 F "Основной закон" на аукционе Империя - June 16, 2022
Продавец Империя
Дата 16 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1999 "Основной закон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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