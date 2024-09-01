Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1999 года F "Основной закон" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 162,300
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1999
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1999 года "Основной закон" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1080 проданному на аукционе Russiancoin за 750 RUB. Торги состоялись 15 сентября 2022.
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
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