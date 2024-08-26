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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1997 года D "Меланхтон" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1997 года D "Меланхтон" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1997 года D "Меланхтон" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 150,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1997
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1997 года "Меланхтон" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ

Сохранность
  • Все фирмы
  • RedSquare (3)
Германия 10 марок 1997 D "Меланхтон" на аукционе RedSquare - December 30, 2023
Германия 10 марок 1997 D "Меланхтон" на аукционе RedSquare - December 30, 2023
Продавец RedSquare
Дата 30 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1997 D "Меланхтон" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Германия 10 марок 1997 D "Меланхтон" на аукционе RedSquare - February 25, 2023
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1997 D "Меланхтон" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Германия 10 марок 1997 D "Меланхтон" на аукционе RedSquare - January 28, 2023
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2023
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1997 "Меланхтон" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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