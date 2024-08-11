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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 2000 года G "Карл Великий". Брак чеканки Лихтенраде. Брак чеканки Лихтенраде (Германия, ФРГ)

Разновидность: Брак чеканки Лихтенраде. Брак чеканки Лихтенраде

Аверс монеты - 10 марок 2000 года G "Карл Великий" Брак чеканки Лихтенраде Брак чеканки Лихтенраде - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 2000 года G "Карл Великий" Брак чеканки Лихтенраде Брак чеканки Лихтенраде - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionen Meister & Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 2000
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "Карл Великий" со знаком G. Брак чеканки Лихтенраде. Брак чеканки Лихтенраде. Это серебряная монета периода ФРГ

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Германия 10 марок 2000 G "Карл Великий" на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 2000 "Карл Великий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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