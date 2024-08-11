Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 2000 года G "Карл Великий". Брак чеканки Лихтенраде. Брак чеканки Лихтенраде (Германия, ФРГ)
Разновидность: Брак чеканки Лихтенраде. Брак чеканки Лихтенраде
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "Карл Великий" со знаком G. Брак чеканки Лихтенраде. Брак чеканки Лихтенраде. Это серебряная монета периода ФРГ
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