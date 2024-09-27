Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 2000 года F "Бах" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000,000
- Тираж PROOF 165,260
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 2000
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "Бах" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 373435 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60 PLN. Торги состоялись 24 августа 2023.
Сохранность
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- Katz (4)
- Russiancoin (1)
- Stare Monety (1)
- WCN (2)
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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