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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 2000 года F "Бах" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 2000 года F "Бах" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 2000 года F "Бах" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000,000
  • Тираж PROOF 165,260

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 2000
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 2000 года "Бах" со знаком F. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 373435 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 60 PLN. Торги состоялись 24 августа 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (4)
  • Russiancoin (1)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (2)
Германия 10 марок 2000 F "Бах" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 2000 F "Бах" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 10 марок 2000 F "Бах" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 10 марок 2000 F "Бах" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 10 марок 2000 F "Бах" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 F "Бах" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 2000 F "Бах" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 2000 "Бах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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