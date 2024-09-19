Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1995 года J "Фрауэнкирхе" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,000,000
- Тираж PROOF 450,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1995
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1995 года "Фрауэнкирхе" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1150 проданному на аукционе Numisbalt за 34 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2022.
Сохранность
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- Numismática Leilões (1)
- Rare Coins (4)
- Russiancoin (8)
- Stare Monety (1)
- Wójcicki (2)
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1995 "Фрауэнкирхе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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