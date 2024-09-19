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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1995 года J "Фрауэнкирхе" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1995 года J "Фрауэнкирхе" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1995 года J "Фрауэнкирхе" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,000,000
  • Тираж PROOF 450,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1995
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1995 года "Фрауэнкирхе" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 1150 проданному на аукционе Numisbalt за 34 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • CONCORDIA (1)
  • Darabanth (3)
  • Frühwald (2)
  • Katz (2)
  • Numismática Leilões (1)
  • Rare Coins (4)
  • Russiancoin (8)
  • Stare Monety (1)
  • Wójcicki (2)
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе CONCORDIA - July 25, 2024
Продавец CONCORDIA
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Numismática Leilões - June 19, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Russiancoin - October 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1995 J "Фрауэнкирхе" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1995 "Фрауэнкирхе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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