Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1998 года G "Немецкая марка" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 195,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1998
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Немецкая марка" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3543 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 700 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- CoinsNB (1)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (1)
- WCN (2)
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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