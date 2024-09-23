Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1998 года J "Социальные учреждения Франке" (Германия, ФРГ)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 200,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1998
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Социальные учреждения Франке" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1000 RUB. Торги состоялись 19 октября 2022.
Сохранность
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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