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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1998 года J "Социальные учреждения Франке" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1998 года J "Социальные учреждения Франке" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1998 года J "Социальные учреждения Франке" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,461 oz) 14,3375 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 200,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1998
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1998 года "Социальные учреждения Франке" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1000 RUB. Торги состоялись 19 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (4)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 46 PLN
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Германия 10 марок 1998 J "Социальные учреждения Франке" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1998 J "Социальные учреждения Франке" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1998 J "Социальные учреждения Франке" на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1998 J "Социальные учреждения Франке" на аукционе Russiancoin - June 25, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 25 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1998 J "Социальные учреждения Франке" на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1998 "Социальные учреждения Франке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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